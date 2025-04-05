شكرا لقرائتكم خبر عن عزت زين: شخصيتى فى فهد البطل تمثل فئة المهمشين فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير عزت زين خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365: أغراني دوري في مسلسل فهد البطل منذ اللحظة الأولى، فعندما قرأت تفاصيلها وجدتُ أنها تُجسّد فئة من المهمّشين، أولئك الذين يعيشون على هامش الحياة، ويُعانون من قلّة الحظ، سواء في الرزق أو حتى في الإنجاب، ورغم ذلك، يزاولون أعمالًا قاسية وشاقة، وقد اعتدتُ في أعمالي السابقة على تقديم شخصيات تتسم بالقوة والصلابة، لذا كانت هذه المرة الأولى التي أواجه فيها اختبارًا من نوع مختلف تمامًا، وهو ما وجدته مغريًا للغاية ودافعًا قويًا لقبول الدور.

وأضاف: أما أفضل المشاهد التي واجهتها، فكان المشهد الذي جمعني بفهد البطل في الحلقة الثالثة، حين علمت بنيته الانتقام من توفيق التمساح، ودار بيننا حوار أمام محلات توفيق، قلتُ له فيه: "انظر إلى ما يملكه هذا الرجل من قوة.. لا داعي للانتقام، وابتعد عن خوض الحروب"، هذا المشهد بالتحديد حمل جوهر الشخصية التي أُقدّمها، وعبّر عن ملامحها الإنسانية بصدق كبير.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

