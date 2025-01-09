أجواء غائمة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق، مع انخفاض في درجات الحرارة أمس عن يوم أمس الأول، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 5.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30، وجبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، ويصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث أدى إلى تكون السحب الركامية، يصاحبها هطول أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة والرمال. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تتأثر المنطقة خلال تلك الفترة من السنة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مصحوباً بكتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام. ووفقاً للمركز، تشير التوقعات لشهر يناير 2025 إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل العام أو أعلى بقليل.. ومعدل درجات الحرارة على الدولة 18.3 درجة مئوية، وأشار المركز إلى تأثر المنطقة خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة سقوط الأمطار

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم الجمعة طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يشهد طقس غد السبت ارتفاعاً في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان، فيما يتوقع أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.