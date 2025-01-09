شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: تبقى مصر نموذجًا للسلام والتعايش فى منطقة مضطربة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى أن مصر بلد الأمن والأمان، رغم التحديات والصراعات التى تحيط بها من جميع الاتجاهات، متابعا:" لقد كانت دائمًا ملاذًا للسلام والاستقرار فى المنطقة، وهذا يظهر جليًا فى العديد من المناسبات التى يحتفل بها الشعب المصرى بكل طوائفه، مثل احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد".

وأضاف "أبو العلا" أنه على الرغم من الأزمات والصراعات المحيطة بمصر، إلا أن المصريين يثبتون فى كل مرة قدرتهم على تجاوز الأوقات العصيبة والاحتفال بالحياة، موضحا أنه فى كل عام، يلتقى المصريون من مختلف الديانات والثقافات للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد، فى مشهد يعكس الوحدة والتماسك المجتمعي. هذه الاحتفالات تبرز قدرة الشعب المصرى على العيش فى سلام وتسامح، متجاوزًا التحديات التى تحيط به.

وأشار إلى أن الشائعات، والتى غالبًا ما يتم تداولها بهدف زعزعة استقرار البلاد، تظل محاولات فاشلة فى التأثير على الأمن والأمان فى مصر. فالشعب المصرى يتمتع بوعى كبير وقدرة على التمييز بين الحقيقة والكذب، ما يساهم فى تعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة والأمن.

واختتم حديثه قائلا: تبقى مصر، على الرغم من الظروف الصعبة، نموذجًا للسلام والتعايش فى منطقة مضطربة، وتثبت دائمًا أن الأمن والاستقرار ليسا مجرد حلم، بل واقع مستمر يسعى الشعب المصرى للحفاظ عليه بكل ما أوتى من قوة.