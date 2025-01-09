حبشي: الثنائي الشيعي سيعود لينتخب العماد جوزاف عون وهكذا تقول التجربة

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) سيعود لينتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون"، معتبرًا أنّه "هكذا تقول التجربة"، وذلك بعد أن حصل العماد عون على 71 صوتًا في الدورة الأولى من الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس.

وفي وقت سابق، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى".

وعلق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا :"مش انت بتعلمني الدستور".