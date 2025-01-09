القناة 12 الإسرائيلية: سماع صوت انفجار في مدينة حولون جنوب تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "سماع صوت انفجار في مدينة حولون جنوب تل أبيب". وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض في الساعة الأخيرة 3 مسيرات أطلقت من الشرق".

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