اشار النائب طوني فرنجية، الى أن "رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها شرط أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات".

كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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