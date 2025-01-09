شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قمة " مصر – قبرص – اليونان" مفتاح لاستثمارات جديدة.. ونموذج للتعاون الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بمثابة مفتاح هام لتطوير الاستثمارات في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل الاقتصاديات في منطقة شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أنها تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثي عام 2014.

وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له ، إن هذه القمة فرصة هامة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه القمة تحمل العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية ، وخاصة أنها تمثل نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.



وأشار النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن الموقع الاستراتيجي للدول الثلاثة مصر وقبرص واليونان، يحمل فرصا فريدة للاستثمارات في مجالات النقل، الموانئ، والخدمات اللوجستية، مما يجعل المنطقة بوابة رئيسية للتجارة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، كما تعطي هذه القمة دفعة لتعزيز الاستثمارات السياحية بفضل إمكانية للتكامل السياحي بين الدول الثلاث، وكذلك دعم ملف لاقتصاد الأخضر .



وذكر أن هذه القمة ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار شرق المتوسط، وتعزيز الشراكات في ظل تعزيز المصالح وتقاسم المخاوف، والمكاسب عديدة للجميع،.