"مهرب النووي" يعترف بعد القبض عليه.. وإيران تكون الوجهة النهائية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت وزارة العدل الأميركية إن زعيم عصابة يابانية اتهمته واشنطن بتهريب مواد نووية من ميانمار، اعترف بالذنب، الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن الياباني تاكيشي إيبيساوا (60 عاما) أقر بالذنب في تهمة التآمر مع شبكة من الشركاء لتهريب مواد نووية، بما في ذلك اليورانيوم والبلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة، من ميانمار إلى دول أخرى.

وأضافت الوزارة أن "إيبيساوا أقر أيضا بالذنب في تهم التهريب الدولي للمخدرات والأسلحة".

وفي فبراير 2024، وجهت السلطات الأميركية لزعيم عصابة "ياكوزا" اليابانية تهمة التآمر لتهريب مواد نووية من ميانمار، لاستخدامها المتوقع من جانب إيران في أسلحة نووية.

كما سبق أن وُجهت له عام 2022 تهم تتعلق بجرائم الاتجار الدولي في المخدرات والأسلحة.

وجرى كشف مؤامرة إيبيساوا وإحباطها من خلال تعاون بين السلطات في الولايات المتحدة وإندونيسيا واليابان وتايلاند.

