بطولة إنكلترا: العاجي ديالو يمدد عقده مع يونايتد حتى عام 2030

الرياص - اسماء السيد - لندن : مدّد الجناح الدولي العاجي أماد ديالو عقده مع مانشستر يونايتد حتى حزيران/يونيو 2030 بعدما فرض نفسه لاعبا اساسيا هذا الموسم، وفقا لما أعلن الخميس صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويستمر العقد السابق لديالو (22 عاما) حتى نهاية موسم 2024 2025، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديده لمدة عام آخر.

وارتدى ديالو قميص "الشياطين الحمر" في 50 مباراة سجلها خلالها 9 أهداف منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" في بداية عام 2021 قادما من أتالانتا الإيطالي.

وأدت الإعارات المتتالية إلى رينجرز الاسكتلندي وسندرلاند، ثم الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الماضي، إلى تأخير انطلاقته مع يونايتد. وصل إلى مرحلة مهمة خلال الموسم الحالي بإشراف المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم الذي تسلم مهامه الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر، ففرض نفسه في التشكيلة الأساسية وسجل 6 أهداف وأضاف إليها سبع تمريرات حاسمة.

سجل أيضا هدف الفوز في الدقيقة 90 خلال الفوز في الديربي على الجار مانشستر سيتي 2 1 في منتصف كانون الأول/ديسمبر. كما نجح الاحد الماضي، على ملعب أنفيلد، في فرض التعادل على ليفربول المتصدر 2 2.

ويحتل يونايتد المأزوم المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم في 20 مباراة.

قال ديالو في بيان نشره النادي "أنا فخور بتوقيع هذا العقد الجديد. لقد عشت بعض اللحظات الرائعة مع هذا النادي ولكن هناك الكثير في المستقبل".

وتابع "لديّ طموحات ضخمة في اللعبة وأريد تحقيق التاريخ في مانشستر يونايتد. تعلمت الكثير منذ وصولي إلى هنا قبل أربع سنوات. أنا ممتن للغاية للمدربين والموظفين الذين ساعدوني على التطور وللجماهير لدفعي إلى الأمام كل يوم".

وأضاف "لقد كان موسما صعبا على الجميع، لكنني واثق من أننا على الطريق الصحيح وأن المستقبل سيكون مميزا. أنا مستعد لتقديم كل ما لديّ لمساعدة الفريق وجعل جماهيرنا فخورة مرة أخرى".