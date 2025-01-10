شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طموحة لزيادة متخصصى صناعة التعهيد إلى 550 ألف بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها توفير فرص عمل للمتخصصين في صناعة التعهيد من 105 ألف فرد متخصص في عام 2022 إلى 400 ألف متخصص في عام 2025 ، 550 ألف فرد في عام 2026.

وأرجعت خطه التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي الجاري، ذلك إلي النمو المتواصل لصادرات التعهيد إلى سياسة الحكومة خلال الأعوام الأخيرة بالعمل على جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات، وقد تجلى ذلك في توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء 85 مركز تعهيد.

جدير بالذكر أن مصر شغلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والمرتبة الثانية عربيا و 23 عالميا في هذه الصناعة وفقًا لمؤشر "مواقع الخدمات العالمية الصادر عن مؤسسة "كيرني" للاستشارات العالمية لعام 2023، وتأتي من بين قائمة أفضل 5 دول تقدم خدمات التعهيد بحسب تصنيف شركة "راين" للاستشارات الاستراتيجية. حيث يُفيد مؤشر الثقة في عمليات التعهيد الخارجي لعام 2023 احتلال مصر المركز الثالث بعد الهند والدومينكان من بين أشهر 17 دولة أداء في هذا المجال مقابل المركز 11 في العام السابق 2022 وهو ما يعني تحسن درجة التقييم من %75.9% إلى 83.8%.

ويعتمد المؤشر في تقييمه على آراء ومرئيات نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار في مجال خدمات التعهيد وهي سوق العمل المحلية، والبنية التحتية، والثروة التجارية، والنظام البيئي، والاستقرار السياسي، والأمان العام، والاستقرار الاقتصادي.