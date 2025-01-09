شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطفال عذبوا كلبًا فى المرج والان مع تفاصيل الخبر

في واقعة أثارت استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر مجموعة من الأطفال يعتدون بوحشية على كلب في منطقة المرج بالقاهرة.

بعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، وهم ثلاثة أطفال يقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة المرج.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصويرها بهدف المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطفال وذويهم، في إطار جهود الوزارة للتصدي لمثل هذه السلوكيات المسيئة، والحفاظ على حقوق الحيوانات والمجتمع.