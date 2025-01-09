شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى المنتخب يؤكد حق الدولة فى احتكار حمل السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، بإنهاء ظاهرة غسيل الأموال وتجارة المخدرات قائلا: "لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم".

أضاف جوزيف عون بعد آداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، أتعهد أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، مؤكدا على حق الدولة في احتكار حمل السلاح.

وتعهد جوزيف عون بالسهر على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كأداة لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.