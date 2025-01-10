شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في الأسواق حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم، قرب نفس المستويات المسجلة في الأسواق أمس الخميس.



وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب بإضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلي 190 جنيها.



كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 80 إلي 83 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلي 95 جنيهاً



فى المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلي 17 جنيها.



وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 65 جنيها وتراجع البط المسكوفي إلي 75 جنيها والمولر 77 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 14 جنيهاً والفراخ الفيومي 24 جنيها للكتكوت.