شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى والماركات الأعلى ترخيصا بالترتيب العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "هيونداى" حصدت المركز الأول فى عدد المركبات الأعلي ترخيصا خلال نوفمبر 2024، حيث تم ترخيص حوالي 1480مركبة في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وفي المركز الثاني "شيرى" بواقع 1416 مركبة، وفى المركز الثالث شيفورولية بواقع 1365 مركبة، وفى المركز الرابع جاءت نيسان بـ1247مركبة وفى المركز الخامس مرسيدس بـ902 مركبة وفي المركز السادس إم جى بـ899 مركبة وفي المركز السابع تويوتا بـ774مركبة وفي المركز الثامن كيا بـ621 مركبة وفي المركزالتاسع سكودا 552 وفي المركز العاشر ميتسوبيشى بـ520 مركبة.

يذكر أن تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر نوفمبر 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2140 مركبة موديل 2021 و3420 مركبة موديل 2022 و3529 مركبة موديل2023 و10610 مركبة موديل 2024 و18436 مركبة موديل 2025 .

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12894سيارة ملاكي من بينها 193 سيارة موديل 2021 و347 سيارة موديل 2022 و820 سيارات موديل 2023 و4462 موديل 2024 و7072موديل 2025.