شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية معرفة طراز جهاز iPad الخاص بك بعدة طرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك جهاز iPad وترغب في معرفة طرازه لأغراض الترقية أو شراء ملحقات متوافقة، فإن تحديد الطراز قد يكون ضروريًا، هناك العديد من الطرق السهلة لمعرفة هذه المعلومات، سواء من خلال الإعدادات أو الرقم التسلسلي أو حتى بعض الملاحظات الخارجية على الجهاز نفسه.

1. التحقق من إعدادات الجهاز

من أسهل الطرق لمعرفة طراز جهاز iPad هو استخدام إعداداته:

- افتح تطبيق "الإعدادات".

- انتقل إلى "عام" (General).

- اضغط على "حول" (About).

- ستجد الطراز بجانب الحقل المسمى "Model Number".

اضغط على رقم الطراز للحصول على رقم يبدأ بحرف "A"، والذي يمكنك استخدامه للبحث عن تفاصيل الطراز على موقع Apple.

2. التحقق من ظهر الجهاز

يمكنك أيضًا العثور على رقم الطراز محفورًا على ظهر جهاز iPad بالقرب من أسفل الجهاز، يكون الرقم مشابهًا لـ "A1876" أو "A2197".

3. استخدام الرقم التسلسلي

- انتقل إلى الإعدادات واختر "عام"، ثم "حول".

- انسخ الرقم التسلسلي (Serial Number) واذهب إلى موقع دعم Apple.

- استخدم أداة فحص الضمان على الموقع، والتي ستحدد نوع الجهاز بناءً على الرقم التسلسلي.

4. البحث باستخدام قائمة طرازات iPad

يمكنك زيارة موقع Apple الرسمي أو صفحات الدعم التي تقدم قائمة شاملة بجميع طرازات iPad مرتبة حسب الأرقام لمساعدتك في التعرف على جهازك.

5. الاستعانة بخدمة العملاء

إذا لم تتمكن من تحديد الطراز باستخدام الطرق السابقة، يمكنك الاتصال بخدمة دعم Apple وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.



