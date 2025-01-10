شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت لتنظيف حمامات السباحة ببطارية تدوم 15 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة iGarden للتكنولوجيا عن العديد من المنتجات الجديدة في معرض CES 2025، ولكن منظفات حمامات السباحة الآلية TurboX وTurboX Master كانت الأكثر إثارة.

تم تصميم كلاهما لجعل صيانة حمامات السباحة سهلة ولكن TurboX Master ووقت تشغيله المذهل الذي يبلغ 15 ساعة هو الأبرز .

من المتوقع أن يتم إطلاق iGarden TurboX Master في أبريل، ومن المتوقع أن يحدث ضجة في سوق منظفات حمامات السباحة الآلية، في حين أن معظم المنتجات لا يمكن تشغيلها إلا لبضع ساعات قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، فإن هذا المنتج يمكنه التنظيف لمدة 15 ساعة قبل نفاد البطاريات.

في الواقع، تقول iGarden إنها تحمل الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول عملية تشغيل مستمرة لروبوت منظف حمامات سباحة، ويرجع هذا إلى تقنية العاكس الذكي الفريدة، والتي تؤدي إلى تحسين كفاءة البطارية دون التضحية بالتنظيف الممتاز.

ويتميز هذا الروبوت بتصميم جيد، حيث يحتوي على مجموعة من أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، وجيروسكوب، والقدرة على العودة إلى نقطة التسليم بمجرد نفاد بطاريته.

كما يبدو أنيقًا للغاية، وذلك بفضل تصميم مستوحى من السيارات الخارقة، والذي يبدو جيدًا مثل منظفات حمامات السباحة الفاخرة من الأسماء الكبيرة مثل Polaris وAiper وBeatbot.

ويمكن لهذا المنتج تنظيف خط المياه وإزالة الطحالب والبقع الأخرى من أرضية المسبح، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا للصيانة الذاتية، كما يعمل مع مجموعة متنوعة من أشكال وأحجام المسابح، وهو قادر على "تنظيف كل شبر من المسبح".

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك بسهولة إنشاء جداول تنظيف أو تحديد المناطق التي تحتاج إلى معالجة أكثر تكرارًا مثل الجدران أو الأرضيات. ولأن منظف المسبح يتميز بوقت استعداد لمدة شهر، فلن تضطر إلى إعادة شحن الجهاز أو القلق بشأن الصيانة اليدوية كثيرًا.

وهذا يعني (حسب إعداداتك وحجم المسبح)، أنك قد تحتاج فقط إلى شحن الروبوت مرة واحدة في الشهر ، ونظرًا لأن معظم منظفات المسابح الروبوتية الأخرى تحتاج إلى إعادة الشحن بعد كل عملية تنظيف، فهذا فوز كبير لشركة iGarden.

أضف إلى ذلك واجهة شاشة تعمل باللمس وضمان لمدة عامين وتصميم مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وسيصبح iGarden TurboX Master بالتأكيد يستحق الاهتمام.