شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع يظهر مدى اعتماد مستخدمى آيفون على الجهاز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد المستهلكون الذين يمتلكون أجهزة Apple على هواتف iPhone وأجهزة iPad وأجهزة Mac ، وقد قامت (CIRP) بقياس هذا الاعتماد من خلال إجراء استطلاع سألت فيه مالكي أجهزة Apple عن المدة التي سينتظرونها لاستبدال أو إصلاح جهاز Apple مفقود أو معطل مثل iPhone أو iPad أو Mac.

ومن المدهش أن 83% من مالكي iPhone سيستبدلون جهاز iPhone مفقود أو معطل في غضون يوم أو يومين، وسيقوم 47% باستبدال الجهاز في نفس اليوم الذي لم يتم العثور عليه أو لم يعد يعمل بشكل صحيح.

وتشير الدراسة إلى أن معظم مستخدمي iPhone لن ينتظروا طويلاً لشراء بديل لجهاز iPhone مفقود أو دفع ثمن إصلاح جهاز معطل، وهذا يخبرك بمدى اعتماد مستخدمي iPhone على المنتج. وتكشف الدراسة أن 96% من مالكي iPhone لن ينتظروا أكثر من أسبوع قبل أن يدفعوا ثمن استبدال جهاز iPhone المفقود أو إصلاح جهازهم المكسور.

وهذا يقارن بنسبة 85% من مستخدمي iPad و89% من مستخدمي Mac الذين لن ينتظروا أكثر من أسبوع لشراء بديل لجهازهم المفقود أو إنفاق المال لإصلاح جهاز معطل ، قد لا تكون هذه الأرقام مرتفعة مثل النتائج التي حصل عليها مستخدمو iPhone ولكنها مثيرة للإعجاب على الرغم من ذلك.

أولئك الذين يستخدمون جهاز iPad سيسارعون إلى دفع ثمن استبدال أو إصلاح جهازهم اللوحي. واستجاب 58% للاستطلاع قائلين إنهم على استعداد لدفع ثمن جهاز iPad جديد أو لإصلاح أجهزتهم المكسورة في غضون يوم أو يومين بعد فقدان أجهزتهم أو توقفها عن العمل.

واعترف 27% بأنهم سينفقون النقود اللازمة لشراء جهاز iPad جديد أو إصلاح أجهزتهم اللوحية في نفس اليوم الذي فقدوا فيه أجهزتهم أو تعطلت.

وقال 4% فقط إنهم يستطيعون الانتظار لمدة أطول من شهر لاستبدال أو إصلاح جهاز iPad الخاص بهم مقارنة بـ 1% من مستخدمي iPhone الذين قالوا نفس الشيء عن هواتفهم التي تعمل بنظام iOS.

قد لا يعتمد مستخدمو Mac على المنتج بقدر اعتماد مستخدمي iPhone على أجهزتهم، ولكنهم يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أكثر من حاجة مستخدمي iPad إلى أجهزتهم اللوحية.

70% سيستبدلون أو يصلحون جهاز Mac مفقود أو معطل في اليوم الأول أو الثاني، بينما لا يستطيع 34% الانتظار لفترة أطول من نفس اليوم الذي فقدوا فيه جهاز Mac الخاص بهم أو توقف عن العمل. 19% لا يستطيعون الانتظار أكثر من أسبوع للحصول على جهاز بديل أو إصلاح، و6% فقط يمكنهم الانتظار لأكثر من شهر.

خلاصة القول هي أن مستخدمي iPhone وiPad وMac يعتمدون حقًا على هذه المنتجات ، وإذا حدث لها أي شيء ولم يعد من الممكن استخدامها، يتم البدء في استبدالها أو إصلاحها بسرعة حتى لا يظل المستخدم بدون أجهزته المرغوبة لفترة طويلة.