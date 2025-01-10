شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما نعرفه عن جهاز بلاى ستيشن المحمول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الألعاب المحمولة أكبر الآن من أي وقت مضى، وذلك بفضل Nintendo Switch (وسوف يصبح Switch 2 قريبًا ) و Steam Deck، وفي حين أن هذه الأجهزة المحمولة ليست قوية مثل أفضل وحدات تحكم ألعاب الفيديو ، فإن راحتها وقوتها النسبية تجعلها مثالية لأي شخص أثناء التنقل، أو يشارك في التلفزيون، أو يريد فقط اللعب من راحة سريره.

وقد أوضحت Xbox بالفعل خططها بشأن جهازها المحمول، لكن الكثيرين اعتقدوا أن PlayStation قد تخلت عن السوق بعد Vita ، وستصدر لاحقًا PlayStation Portal ، والذي يمكن استخدامه للعب عن بُعد أو البث السحابي، لكنه لا يمكنه تشغيل الألعاب محليًا، و الآن، لدينا تقارير عن نظام PlayStation محمول حقيقي في الطريق. احصل على UMDs وأجهزة الشحن الخاصة بك بينما نتحدث عن كل ما نعرفه عن جهاز PlayStation المحمول التالي.



جهاز بلاي ستيشن الجديد

كانت الشائعات والتكهنات تدور حول جهاز PlayStation المحمول لفترة من الوقت، لكن أول تقرير موثوق به جاء من بلومبرج ، الذي تحدث إلى مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.

في هذه المقالة، نعلم أن شركة Sony Interactive Entertainment في "المراحل المبكرة" لتطوير هذا الجهاز المحمول الجديد ، وخلصت بلومبرج إلى أن الجهاز ليس بعيدًا بسنوات فحسب، بل إنه لا يزال مبكرًا بما يكفي لدرجة أنه قد يتم إلغاؤه.

مع وجود القليل جدًا من الإمكانيات للعمل بها، يبدو هذا المنتج كمنتج لعام 2028 على أقرب تقدير، وذلك بافتراض أنه سيطرح في السوق على الإطلاق.

أخبار وشائعات حول جهاز بلاي ستيشن المحمول

كانت هناك تفاصيل أخرى علمناها من تقرير بلومبرج وهي أن مفهوم جهاز PlayStation المحمول الجديد لن يكون جهاز بث (أو على الأقل ليس حصريًا) وسيكون قادرًا على تشغيل ألعاب PlayStation 5 بشكل أصلي ، وأكد توم هندرسون من Insider Gaming هذه النظرية في منشور X حيث قال: "لم أفكر في الإبلاغ عن هذا بعد لأنه بدا واضحًا، ولكن نعم، PlayStation في المراحل الأولى من تطوير جهاز محمول أصلي لـ PS5 ، وبدأ التطوير بعد إصدار PlayStation Portals، والذي تجاوز توقعات Sony ".



جهاز بلاي ستيشن

هذا يعني، إذا كانت هاتان المصدران صحيحتين، أن جهاز PlayStation المحمول الجديد هذا سيكون قويًا بما يكفي لتشغيل ألعاب PS5.

ويمكن أن تكون بدقة ومعدل إطارات منخفضين، ولكن وجود مكتبة العناوين هذه على جهاز محمول سيجعله منافسًا قويًا في هذا المجال، وقد يتوافق هذا مع شائعة قديمة أخرى أشارت إلى أن سوني كانت تطور شريحتين جديدتين للجيل القادم. وسيكون أحدهما لجهاز PS6 ، بينما كان من المتوقع أن يكون الآخر لنوع من الأجهزة المحمولة.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الجهاز المحمول سيتمكن من تشغيل ألعاب PS4 فقط ، وهو ما قد يظل ممكنًا إذا كان قادرًا على تشغيل ألعاب PS5.



ولكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان جهاز PlayStation المحمول هذا سيقبل الوسائط المادية ، فجهاز Steam Deck رقمي بالكامل، بينما يقبل جهاز Switch بطاقات SD.

ومع ذلك، يواجه PlayStation مشكلة فريدة من نوعها حيث سيحتاج إلى محرك أقراص لتشغيل ألعاب PS4 وPS5، وهو ما قد لا يكون واقعيًا على الأرجح، ومن المرجح أن يكون هذا النظام رقميًا فقط بالإضافة إلى أنه يسمح لك بالوصول إلى الألعاب وتنزيلها من حساب PSN الخاص بك.



من الصعب تحديد سعر جهاز PlayStation المحمول المحتمل هذا، ولكن إذا افترضنا أنه سيكون قادرًا على تشغيل ألعاب PS5، فربما يكون مكلفًا للغاية.

وإذا تمكنت Sony من خفض التكاليف وهدفت حقًا إلى أن تكون في متناول الجميع، فقد يبلغ سعره حوالي 400 دولار ، ومن الممكن أن يكون أكثر أو أقل قليلاً، مع اعتبار أشياء مثل البطارية ونوع الشاشة عوامل رئيسية، لكننا نرى بالفعل أن تكاليف وحدة التحكم PS5 الأساسية لا تنخفض، و يجب أن يكون جهاز PlayStation المحمول أرخص على الأقل من PS5 الحالي لمعظم الناس للاستثمار، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصل Sony إلى هذا الحد من الصعب جدًا تحديد ذلك.