شكرا لقرائتكم خبر عن محلش واجب المدرسة.. ضبط أب عذب ابنه بمياه مغلية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفل المذكور- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبرفقته (نجله سن 7 "مصاب بحروق متفرقة بالجسم") وبسؤاله أقر بقيامه بإلقاء ماء مغلى على نجله لعدم قدرته على إستيعاب واجباته الدراسية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



