بطولة ألمانيا: مواجهة نارية بين دورتموند وليفركوزن وبايرن ضيفا على مونشنغلادباخ

الرياص - اسماء السيد - برلين : تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران من جديد بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الشتوي بمواجهة نارية بين بوروسيا دورتموند وضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة التي تشهد حلول المتصدر بايرن ميونيخ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

ويدخل ليفركوزن الذي أحرز اللقب من دون خسارة في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو، المواجهة بمعنويات عالية، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري المحلي عاد بها إلى السكة الصحيحة بعد اكتفائه بحصيلة شملت انتصارا واحدا في ست مباريات قبل ذلك، كما أنه أزاح بايرن ميونيخ من مسابقة الكأس بإسقاطه 1 0 في الدور ثمن النهائي.

ولا يُعاني ألونسو من غيابات مؤثرة في صفوف فريقه الذي يحتلّ المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويبتعد بفارق أربع نقاط عن الصدارة، وسيحاول العودة بالنقاط الثلاث لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتا وتضييق الخناق على بطل ألمانيا 33 مرة.

لكن مهمة المُتوّج بثلاثية تاريخية (الدوري والكأس والسوبر الألمانية) العام الماضي لن تكون سهلة أمام دورتموند سادس الترتيب برصيد 25 نقطة، على اعتبار أن الأخير عاد إلى السكة الصحيحة في مباراته الأخيرة بالدوري بفوزه على مضيفه فولفسبورغ 3 1 بعد ثلاثة تعادلات تواليا، ليصل بذلك إلى خمس مباريات تواليا من دون خسارة في المسابقة.

وتاريخيا، لم يخسر الفريق الأصفر والأسود في أول مباراة له بالدوري في العام الجديد بعد التوقف الشتوي منذ العام 2005، محققا 15 فوزا وتعادلا واحدا، كما أنه لم يخسر على أرضه في مباراة تُقام مساء الجمعة منذ 21 عاما (39 مباراة).

ولا يُعاني فريق المدرب التركي نوري شاهين سوى من غياب مدافعه نيكلاس زوله، ويبدو عاقدا العزم على تجنّب الخسارة أمام ليفركوزن للمباراة الخامسة تواليا في الدوري، إذ أنه تعادل مرتين وانتصر مرتين في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما في الدوري في الموسمين الأخيرين، علما أن آخر فوز لليفركوزن على دورتموند كان في إياب موسم 2021 2022 في الثاني من شباط/فبراير 2022 بنتيجة 5 2 خارج أرضه.

وقال شاهين "سنواجه فريقا جيدا للغاية ويتمتع بعقلية استثنائية. ستكون هذه المباراة بمثابة تحدّ كبير. أتطلع لمواجهة فريق يتمتع بقدر كبير من السيطرة في مبارياته. نريد فرض سيطرتنا أيضا. أنا متحمس".

بايرن لتأكيد الصدارة

وأضاف "الفوز على ليفركوزن سيكون مهما جدا على صعيد جدول الترتيب لأننا سنقترب من المراكز الأولى. قدمنا أداء جيدا أمام الفرق الكبيرة حتى الآن. سنخوض المباراة على أرضنا ونريد الفوز بكل تأكيد".

وتابع "يبدأ العام بهذه المباراة ويمكن أن تكون بمثابة فأل حسن للدخول في حالة من الحماس وحصد المزيد من النقاط في العام الجديد".

بدوره، يدخل بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 36 نقطة العام الجديد، واضعا نصب عينيه استعادة لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي الذي خرج منه خالي الوفاض.

ويحلّ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ ثامن الترتيب برصيد 24 نقطة مساء السبت، في مواجهة قد تشهد غياب جناحه الموهوب جمال موسيالا الذي يعاني "من عدوى الإنفلونزا" وفقا لبيان أصدره النادي البافاري الخميس.

ولم ينه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني العام الفائت بطريقة مثالية بسقوطه في مباراة وتعادله في أخرى في المراحل الأربع الأخيرة من الدوري، بعدما كان قد سجّل ستة انتصارات متتالية قبل ذلك.

ويملك بايرن صاحب الهجوم الأقوى (47 هدفا) والدفاع الأكثر صلابة (13) في الدوري أفضلية معنوية على مونشنغلادباخ، بعدما هزمه ذهابا (2 1 خارج أرضه) وإيابا (3 1 على أرضه) في الموسم الماضي.

ويأمل أصحاب الأرض بانتزاع نقطة من المتصدر قد تفيدهم في إطار سعيهم لإنهاء ترتيب الدوري في الموسم الحالي في النصف الأعلى منه، بعدما فشلوا في ذلك في المواسم الأربعة الأخيرة بحلولهم في المركز العاشر مرتين ومرة في المركز الحادي عشر ومثلها في المركز الرابع عشر.

وقال النمسوي كيفن شتوغر متوسط ميدان مونشنغلادباخ "بايرن هو أفضل فريق في الدوري الألماني. لكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا بشكل عام في مواجهة المنافسين الأقوياء هذا الموسم. سيطرنا على العديد من المباريات في بوروسيا بارك على وجه الخصوص ولعبنا بثقة في كثير من الأحيان".

وتابع "نعلم أن المهمة ستكون صعبة السبت، لكننا نريد مواصلة إثبات قوتنا على أرضنا. مع مشجعينا خلفنا، نحن أقوياء. متحمسون للمباراة الكبيرة".