شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك يحتاج عين خبيرة لاختيار الصفقات والجزيري مستواه مش ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج عين خبيرة لاختيار الصفقات الجديدة من أجل صناعة الفارق، وأن الإدارة تقاعست في حسم موضوع سيف الجزيري.

وقال أشرف قاسم في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك تقاس من مجلس إدارة الزمالك في تجديد تعاقده او إنهاء التعاقد معاه بشكل واضح".

وأضاف أشرف قاسم: "اللاعب المحترف لازم يكون أفضل من اللي عندي مش زيه لأنه يكلف الزمالك أموال أكثر، وسيف الجزيري مستواه مش ثابت بيفضل بعيد عن مستواه ويرجع يسجل يعيد نفسه من جديد ولكن على الأجنبى أن يكون صانع للفارق في معظم الأوقات مثل أشرف بن شرقي".

وتابع: "كونراد ميشلاك أقل من الزمالك ومش هغير رأيي فيه ومستواه لا يؤهله للعب في الزمالك والعين اللي بتختار مش كويسة، ولازم التعاقدات تكون لاعبين تضيف للفريق وأعلى من الموجودين".

وأوضح: "الزمالك يحتاج مدافع قوي ولاعب وسط محترف على أعلى مستوى ومهاجم مميز يخلص من أقل فرصة، ولازم الاختيارات تكون من المتابعة مش من الفيديوهات لأن الفيديوهات بتكون لأفضل اللقطات فقط للاعب، لذلك نحتاج عين خبيرة من أجل اختيار الصفقات الجديدة".