الجيش الاسرائيلي استمر في تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي استمرّ في تفجير المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وقد شوهدت النّيران تندلع من الأماكن الّتي تمّ تفجيرها".

وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، في وقت سابق اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات ضخمة في بلدة كفركلا وفي محيط بلدتَي عيتا الشعب والوزاني".