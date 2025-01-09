النواب يتوافدون تباعا الى مجلس النواب للاقتراع في الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية

يتوافد النواب تباعا الى قاعة مجلس النواب، للمشاركة في الدورة الثانية التي ستعقد عند الثانية من بعد ظهر اليوم، وللاقتراع مجددا لانتخاب رئيس للجمهورية.

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