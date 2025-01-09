اشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الى إنها ليس لديها معلومات بشأن ما إذا كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك لعب دورا في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية تشيتشليا سالا من سجن في إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر ميلوني: ليس لدي معلومات عن دور لماسك في إطلاق سراح الصحفية سالا من سجن بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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