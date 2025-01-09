أعلن الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عن "اعتقال 247 من الخارجين عن القانون خلال عملية حماية وطن في مخيم جنين"، مؤكدا أنه "تم إبطال مفعول 245 عبوة ناسفة و17 سيارة مفخخة خلال عملية حماية وطن".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن السلطة الفلسطينية: اعتقال 247 شخصا وإبطال مفعول 245 عبوة ناسفة و17 سيارة مفخخة خلال عملية "حماية وطن" بمخيم جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.