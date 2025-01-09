مشروع الطالب أسامة علي سليمان من كلية الفنون (3) ضمن لائحة الـ20 الأوائل في جائزة "ديوان للعمارة 2024"

صُنّف مشروع الطالب أسامة علي سليمان، من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميّا في القائمة المختصرة لجائزة "ديوان للعمارة" لعام 2024 التي نظمتها (Tamayouz Excellence Award).

ومن بين 188 مشروعا من 34 دولة، تم اختيار 20 مشروعًا متميّزًا في المسابقة العالمية التي ركزت على تشكيل سردية العراق على المسرح المعماري العالمي (تصميم الجناح العراقي لمعرض عالمي في أرض معرض بغداد الدولي).

الطالب أسامة علي سليمان، الذي يتابع دراسة اختصاص الهندسة المعمارية/سنة خامسة، هو الفائز الوحيد بهذا التصنيف من بين المشاركين اللبنانيين من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

ويشير الطالب سليمان إلى أنه تعلم في الجامعة اللبنانية الاعتماد على النفس وتطوير الذات وابتكار الأفكار الجديدة والمتميزة خصوصًا في مجال التفكير الهندسي، وذلك بدعم من الأساتذة والمهندسين في الكلية.