الاقتصاد

عمومية «شور» توافق على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «شور» توافق على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت النتائج، الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا