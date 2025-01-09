شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «شور» توافق على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج، الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج، الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها.