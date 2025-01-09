شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «شور» توافق على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت النتائج، الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها.