شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12097 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 7.484 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 358.742 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.214 تريليون ريال. انخفاض أسهم 133 شركة انخفضت أسهم 133 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 96، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نايس ون، وسينومي ريتيل، وأبو معطي، وأنابيب، وسليمان الحبيب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سلامة، والموسي، وشاكر، والزامل للصناعة، وعطاء، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 31027 نقطة، وبتداولات بلغت 74.364 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.976 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.068 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 56 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بي 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.