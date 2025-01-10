الادعاء الاتحادي بألمانيا رفع دعوى قضائية على 3 مواطنين بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلن الادّعاء العام الاتحادي في ​ألمانيا​ في مقرّه بمدينة كارلسروه، رفع دعوى قضائيّة على 3 ألمان بتهمة "التّجسّس لصالح الصين".

وأوضحت أعلى سلطة ادّعاء ألمانيّة، أنّه يُشتبه في أنّ المتّهمين حصلوا على معلومات حول تكنولوجيا عسكريّة بهدف نقلها إلى جهاز الاستخبارات الصّيني "إم إس إس"، مشيرةً إلى أنّ هناك شكوكًا كافيةً حول تورّطهم في العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وستنظر دائرة أمن الدّولة التّابعة للمحكمة الإقليميّة العليا في مدينة دوسلدورف، فيما إذا كانت ستقبل الدّعوى وموعد المحاكمة في حال قبول الدّعوى.

وكان ضبّاط من المكتب الاتحادي للتّحقيقات الجنائيّة قد ألقوا القبض على المشتبه بهم الثّلاثة في نيسان 2024، في مدينتَي دوسلدورف وباد هومبورغ. وأعلنت السّلطات الألمانيّة حينذاك أنّها قامت بتفتيش سكنهم وأماكن عملهم، مبيّنةً أنّ المتّهمين كانوا يجرون أثناء توقيفهم مفاوضات حول مشاريع بحثيّة قد تكون مفيدة بالدّرجة الأولى لتطوير القوّة القتاليّة البحريّة للصّين.