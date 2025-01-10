الجميل: لبنان أصبح رسميًا خارح الممانعة ومسؤوليتنا مساعدة عون ودعمه لتحقيق ما التزم به

رأى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، أنّ "صفحةً جديدةً من تاريخ ​لبنان​ فُتحت اليوم"، معربًا عن أمله في أن "تكون مشرقةً، وأن تقف الدّول كلّها إلى جانب لبنان لإعادة النّهوض به".

ولفت، في حديث لقناة "العربية"، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ هو أوّل رئيس يُنتخب بعد الحرب في بلد محرّر من أي وصاية، ولهذا السّبب كان خطابه غير مسبوق في آخر 30 سنة"، مبيّنًا أنّ "كلّ الرّؤساء إمّا أتوا في زمن الوصاية السّوريّة أو في فترة كان "حزب الله" فيها قابضًا على القرار، وكان ممنوعًا على أي رئيس التّحدّث عن مصلحة بلده وأن يكون خطابه واضحًا كخطاب الرّئيس عون، وهو الخطاب الطّبيعي والمنطقي الّذي ينتظره كلّ اللّبنانيّين".

وركّز الجميّل على أنّها "صفحة جديدة فُتحت، ولبنان أصبح رسميًّا خارح الممانعة وقادر على أن يقرّر مصيره من دون أي وصاية من أحد، ومسؤوليّتنا بدعم كلّ أصدقاء لبنان والمجتمع الدّولي مساعدة رئيس الجمهوريّة ودعمه لتحقيق ما التزم به"، متعهّدًا بأن "ندافع عن الخطاب الّذي يمثّلنا بشكل كامل ونقف إلى جانبه، ونبذل كلّ جهدنا لإنجاح هذا المشروع لأنّه الخلاص الوحيد للبنان".

وأكّد أنّه "يهمّنا أن ينفَّذ إتفاق وقف إطلاق النّار وتنسحب إسرائيل من لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني على كلّ الأراضي اللّبنانيّة كما تعهّد رئيس الجمهوريّة". وعن الملف السّوري، أوضح أنّ "كلّ ما نطمح إليه هو علاقات نديّة قائمة على الاحترام المتبادل بين دولتين، وهذا يبدأ بترسيم الحدود الحقيقيّة بين الأراضي اللّبنانيّة والأراضي السّوريّة وأيضًا السّياسيّة، بحيث تحترم كلّ دولة سيادة الأخرى وتقيم علاقات نديّة ودبلوماسيّة".