شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: الإشراف على تدريب أكثر من 20 ألف عامل بالقطاع السياحى الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن وزارة السياحة والآثار عن جهود الوزارة في التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى الوزارة والقطاعين السياحي والأثري.



وجاءت النتائج كالآتي:



• انتهاء الوزارة من المرحلة الأولي للبرنامج التدريبي عن صحة وسلامة الغذاء لعدد من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع شركة "تي أو فاو نورد إيجيبت" لخدمات التفتيش ومنح الشهادات. (فبراير)



• نظمت الوزارة بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار، وشركة Amideast تدريب لعدد 160 متدرب من العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار في محافظتي القاهرة والأقصر على ثلاث مستويات لكل متدرب بعد عمل اختبار تحديد مستوى خلال الأشهر (يناير – فبراير – مارس).



• نظمت الوزارة بالتعاون مع المشروع عدد من الدورات السلوكية لأكثر من 120 متدرب من العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إعداد وكتابة التقارير والاتيكيت في العمل ومهارات العروض التقديمية والتواصل الفعال (يناير ومايو).



• بالتعاون مع المشروع تم تنظيم تدريب بعنوان "إدارة التغيير" لعدد 29 متدرب من العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار في القاهرة (مارس)، ولعدد 35 متدرب من العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار في الأقصر (أبريل).



• تنظيم ورشة عمل للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار تحت عنوان "الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص .. والتعامل مع الشركاء" (أبريل).



• بالتعاون مع المشروع تم تنفيذ تدريب بعنوان "إدارة المناقصات" لعدد 31 متدرب في القاهرة للعاملين بالشئون المالية بقطاعات المجلس الأعلى للاثار (مايو).



• نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط دورة تدريبية بعنوان "اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 2003" لعدد 33 من الآثاريين ومتخصصي التراث والتوثيق الأثري من العاملين بالمتحف بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة (مايو).



• تم تنفيذ تدريب إدارة المشروعات لعدد 34 متدرب من العاملين بقطاعات المجلس الأعلى للاثار (مايو).



• تنفيذ تدريب الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع الخاص في مجال السياحة الثقافية لعدد 37 متدرب. (يونيو)



• تدريب عدد 16 من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها على برنامج "إدارة المشروعات ومؤشرات قياس الأداء" بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة ( يوليو).



• نظم المتحف القومي للحضارة المصرية دورة تدريبية إدارية وإشرافية للمجموعة الأولى من السادة مديري الإدارات والقيادات والعاملين به، بمقر المتحف، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، وجامعة ايسلسكا (يوليو).



• نظم المتحف القومي للحضارة المصرية دورة تدريبية لمرممي المتحف متخصصة في مجال الترميم الأخضر للآثار بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالقاهرة (سبتمبر).



• تنفيذ تدريب لعدد 50 من الصف الثاني من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (نوفمبر).



• الإشراف على تنفيذ خطة التدريب للقطاع الخاص خلال عام 2024 حيث تم تدريب أكثر من 20.000 متدرب خلال العام على تدريبات (صحة وسلامة الغذاء – تنمية مهارات الأغذية والمشروعات – تنمية مهارات الإشراف الداخلي – تنمية مهارات التجهيز والتحضير – تنمية مهارات المكاتب الأمامية – إعداد مدرب فندقي – الوعي بالثقافات المختلفة)



