حرائق الغابات المدمّرة في لوس أنجلوس تلغي فعاليّات كبرى في هوليوود وتهجّر المشاهير… تقرير يلقي الضوء

تشكّل حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء لوس أنجلوس مخاطر كبيرة تهدّد الأرواح والمنازل والبيئة. ومع اشتعال النّيران في مناطق واسعة، تمّ حثّ السّكّان على إخلاء منازلهم على الفور لضمان سلامتهم. وكان مارك هاميل، المعروف بدوره في شخصيّة “لوك سكاي ووكر”، من بين أولئك الذين استجابوا للتحذيرات وقاموا بإخلاء ماليبو.

شارك على موقع إنستغرام كيف غادر هو وزوجته ماريلو يورك وكلبتهما تريكسي منزلهم في ظروف طارئة.

بدأت الحرائق في حيّ باسيفيك باليساديس، وهو حيّ ثريّ، وانتشرت بسرعة إلى ماليبو وسانتا مونيكا. بحلول صباح الأربعاء، أفادت التّقارير أنّ حريق باليساديس لم يتِمّ احتواؤه بنسبة صفر بالمئة، إلى جانب حرائق الغابات النّشطة الأخرى في لوس أنجلوس. المقاطعة، بما في ذلك حرائق إيتون، وهيرست، وودلي. وردًّا على الأزمة المتصاعدة، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطّوارئ مساء الثّلاثاء، مع إصدار أوامر الإخلاء لكلّ من سانتا مونيكا وماليبو.

ولجأ المشاهير إلى وسائل التّواصل الاجتماعيّ لنقل تجاربهم وسط هذه الفوضى. نشر الممثّل جيمس وودز مقطع فيديو على موقع “إكس” يظهر الدّمار بالقرب من منزله في باسيفيك باليساديس.

كما كشف الممثّل كاري إلويس، الذي اشتهر بدوره في فيلم The Princess Bride، أنّ عائلته فقدت منزلها بسبب الحرائق. وفي منشور عاطفي على موقع التّواصل الاجتماعيّ إنستغرام، أعرب عن امتنانه لسلامتهم بينما كان حزينًا على فقدان منزلهم. وكتب “قلوبنا مع كل العائلات المتضرّرة من هذا الحدث المأسويّ”، مشيدًا برجال الإطفاء ورجال الاستجابة الأوّليّة.

ولم تسلم باريس هيلتون أيضًا. تحولت ممتلكاتها الواقعة على شاطئ البحر في ماليبو، التي اشترتها مقابل ٨.٤ مليون دولار، إلى رماد. وفي بيان مؤثّر على موقع إنستغرام، وصفت هيلتون مشاهدتها لمنزلها “يحترق بالكامل على الهواء مباشرة”. وأكدت لجمهورها أنّ عائلتها بخير وأعلنت عن خططها لدعم الضّحايا من خلال فريقها.

كما احترق منزل هايدي مونتاج وسبنسر برات، ونشر برات صورة مؤثّرة لسرير ابنهما، الذي احترق على شكل قلب. وعلى نحو مماثل، تعرّض عقار ليجتون ميستر وآدم برودي في لوس أنجلوس، الذي تبلغ قيمته ٦.٥ مليون دولار، للدّمار، كما أظهرت الصّور التي تظهر اندلاع النّيران عبر السّقف.

وكان قصر آنا فاريس في باسيفيك باليساديس، المعروف بتصميمه الصّديق للبيئة، ضحيّة أخرى. كما فقد مايلز تيلر وزوجته كيلي منزل أحلامهما، مما دفع كيلي إلى حثّ الجيران على ترك أوعية المياه للحيوانات النازحة.

حتى قدامى نجوم هوليوود لم يسلموا من ذلك. استسلمت ممتلكات يوجين ليفي في باسيفيك باليساديس للنيران، ولم يبقَ منها سوى أعمدة خشبيّة متفحمة.

وفي الوقت نفسه، شهد أنتوني هوبكنز وبيلي كريستال أيضًا تدمير منزلَيهما، إذ تحوّل كلّ منهما إلى أكوام من الرّماد والحطام.

لم يفقد جميع المشاهير منازلهم، لكن العديد منهم أجبرَ على الإخلاء. لجأ بن أفليك مع أولاده إلى منزل زوجته السّابقة جنيفر غارنر.

وذكرت تقارير أن الأمير هاري وميغان ماركل واجها تحذيرات إخلاء محتملة بسبب التّهديدات التي تشكلها الحرائق في مونتيسيتو.

كذلك تمّ الإعلان عن تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، الذي كان من المقرّر إقامته في سانتا مونيكا يوم الأحد المُقبل على أن يقام الحفل في ٢٦ كانون الثّاني/يناير الجاري.

ونتيجة حرائق الغابات المدمّرة والرّياح العاتية التي تجتاح المنطقة، تمّ إلغاء العديد من الفعاليّات الكبرى في هوليوود. وتشمل هذه الأفلام العرض الأوّل لفيلم Wolf Man من إنتاج Universal، وفيلم Unstoppable من إنتاج Amazon MGM، وفيلم The Good Man من إنتاج Paramount، وفيلم The Pitt من إنتاج HBO. وقد تمّ إلغاء هذه الفعاليّات، التي استقطبت آلاف الأشخاص، كإجراء احترازي لضمان سلامة الحضور والموظّفين.

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وفي بيان من حسابها على موقع “إكس”، أكّدت استوديوهات يونيفرسال هوليوود أنّها أغلقت أبوابها يوم الأربعاء بسبب استمرار حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس.