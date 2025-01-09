قصة حبّ جيسّيكا ألبا تنتهي بالطّلاق بعد سبعة عشر عامًا من الزّواج

أفادت تقارير أنّ جيسّيكا ألبا وزوجها كاش وارين انفصلا بعد زواج دام قرابة سبعة عشر عامًا. وبحسب مصادر نقلها موقع TMZ، قرر الزّوجان مؤخّرًا الانفصال ويتّجهان نحو الطّلاق.

الزّوجان اللذان تزوّجا في أيّار/مايو ٢٠٠٨، لديهما ثلاثة أولاد: ابنتان هما هونور، ستّة عشر عامًا، وهيفن، ثلاثة عشر عامًا، بالإضافة إلى ابنهما الأصغر هايز، سبعة أعوام. وفي حين لا يزال سبب انفصالهما غير واضح،

وعلى الرّغم من أنباء انفصالهما، فقد أظهر ألبا ووارن جبهة موحّدة في الأشهر الأخيرة. احتفلت العائلة بعيد الشّكر معًا في بويرتو فالارتا بالمكسيك، حيث شاركت “ألبا” منشورًا صادقًا على موقع إنستغرام، وعلّقت على صورة عائليّة قائلة: “عيد شكر سعيد منّي ومن عائلتي لكم ومن عائلتكم”، مضيفة: “أرسل الكثير من الحبّ والنّور”. ظلّت العطلات شأنًا عائليًّا إذ قضى الخمسة عيد الميلاد معًا، وهو ما احتفلت به ألبا أيضًا عبر الإنترنت. وكتبت بجوار صورة جماعيّة أخرى: “عيد سعيد من عائلتنا إلى عائلتكم”.

شوهد الزّوجان آخر مرة معًا علنًا الأسبوع الماضي أثناء الاحتفال بالعيد السّابع لميلاد ابنهما هايز في Universal Studios. شاركت ألبا أبرز أحداث اليوم على إنستغرام.

وكانت “ألبا” قد شوهدت بدون خاتم زواجها في صور الباباراتزي الأخيرة.

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بدأت قصّة حبّ ألبا ووارن في موقع تصوير فيلم Fantastic Four في عام ٢٠٠٤، إذ عمل وارن كمساعد مخرج ولعبت “ألبا” شخصيّة سو ستورم. أعلن الثّنائي خطوبتهما في ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٠٧ وأقاما حفل زفاف متواضعا في محكمة بيفرلي هيلز في العام التالي عندما كانت ألبا حاملًا بابنتهما الكبرى. على مرّ السّنين، كان يُنظر إليهما في كثير من الأحيان على أنّهما زوجان قويّان يوازنان بين حياتهما المهنيّة والحياة الأسريّة.