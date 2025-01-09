شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية اليوم على ثبات قرب مستويات 3765 جنيهصا لعيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، بعد تغيرات عدة على مدار اليوم.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4304 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية، عقب ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر.

ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3765 جنيها لعيار 21 و 4303 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4455 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام 11007 جنيهات شامل المصنعية.