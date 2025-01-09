أ ف ب: أميركا أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الولايات المتحدة الاميركية أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا". وفي وقت سابق، افادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات نهائية لأوكرانيا يوم الخميس".

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