أشار النائب جميل السيد، في تصريح له الى انه "اعترف ان لم اتعرض لاي ضغط من اي دولة ولا مراجعة لالزامي بتسمية او تعيين اي مرشح للرئاسة، واوافق الزميل ملحم خلف في موضوع مخالفة الدستور بأنه لا يجوز انتخاب رئيس غير مؤهل دستوريا".
واضاف :"مع الاسف من خلال ما تردد في الاعلام اقول أننا لسنا في جلسة انتخاب بل جلسة تصديق وهذا معيب".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد خلال جلسة انتخاب الرئيس: لسنا في جلسة انتخاب بل جلسة تصديق وهذا معيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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