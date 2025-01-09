جميل السيد خلال جلسة انتخاب الرئيس: لسنا في جلسة انتخاب بل جلسة تصديق وهذا معيب

أشار النائب جميل السيد، في تصريح له الى انه "اعترف ان لم اتعرض لاي ضغط من اي دولة ولا مراجعة لالزامي بتسمية او تعيين اي مرشح للرئاسة، واوافق الزميل ملحم خلف في موضوع مخالفة الدستور بأنه لا يجوز انتخاب رئيس غير مؤهل دستوريا".

واضاف :"مع الاسف من خلال ما تردد في الاعلام اقول أننا لسنا في جلسة انتخاب بل جلسة تصديق وهذا معيب".