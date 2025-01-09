أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "دبابات متمركزة على طريق عام مارون الراس من جهة بنت جبيل استهدفت أحد المنازل برشقات نارية ومدفعية كثيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دبابات متمركزة على طريق عام مارون الراس من جهة بنت جبيل استهدفت أحد المنازل برشقات نارية ومدفعية كثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.