البزري: لا خوف من الدورة الثانية والأكثرية ستبقى تعطي قائد الجيش صوتها

أكد النّائب ​عبد الرحمن البزري، في حديث للـLBCI، أن "لا خوف من الدورة الثانية، والأكثرية ستبقى تعطي قائد الجيش العماد جوزاف عون صوتها والنواب ينتخبون ما يُمليه عليهم ضميرهم والمفاوضات ستُفضي الى نتيجة".

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