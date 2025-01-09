شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرجان يمثل مصر فى البطولة العربية للجولف للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

اختار اتحاد الجولف اللاعب المحترف أحمد مرجان لتمثيل مصر فى البطولة العربية الثانية للجولف للمحترفين، التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجارى.

وأدى اللاعب أحمد مرجان مرانه الأخير على ملعب مازاجان، الذى ستقام عليه المنافسات بمشاركة أبرز وأفضل اللاعبين العرب المحترفين والهواة.

ويطمح اللاعب أحمد مرجان فى الوصول لأبعد مدى بالبطولة، وهو يشارك للمرة الأولى فى تلك المنافسات والمقرر انطلاقها صباح غد الخميس.

وتستضيف المغرب البطولة العربية للمحترفين فى نسختها الثانية للعام الثانى على التوالى، والتى ينظمها الاتحاد العربى للجولف، ويبلغ مجموع جوائزها 18 ألف دولار، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 4500 دولار.