شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 8 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 8 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، سيف الجزيري يتحرك إلى الزمالك لعقد جلسة طارئة مع حسين لبيب.

سيف الجزيري يتحرك إلى الزمالك لعقد جلسة طارئة مع حسين لبيب

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق من أجل عقد جلسة طارئة مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

محمد شحاتة يدعم الزمالك فى مباراة أبو قير للأسمدة

بات محمد شحاتة لاعب الزمالك جاهزاً للمشاركة مع فريقه في مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر غد الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتى عن فتح باب الحجز لـ مباراة نادى بلاك بولز الموزمبيقى، ونادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، والتى تجمع الفريقين الأسبوع المقبل.

الزمالك يستطلع رأى جروس قبل تفعيل بند شراء بنتايك

استطلع مسئولو نادى الزمالك رأى السويسرى كريستيان جروس في تفعيل بند الشراء في عقد محمود بنتايك، لاعب الفريق، والمنضم إلى الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية تفعيل بند الشراء في العقد.

الزمالك يؤجل الاعلان عن تجديد عقد زيزو

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.