شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تعديل عقد مروان عطية بعد الاتفاق على زيادة راتبه والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من تعديل عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق وزيادة مدة العقد، بعد الاتفاق على تعديل القيمة المالية التي يحصل عليها، بما يتناسب مع دوره داخل الفريق، بعدما أصبح من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يتم تعديل عقد مروان عطية وضمه إلى لاعبي الفئة الأولى في صفوف الأهلي، تقديرا للمستويات التي يقدمها مع الفريق الأحمر وبات أح أهم لاعبي الوسط في صفوف الفريق في الوقت الحالي.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم عرض جديد للنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.