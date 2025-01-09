أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 8 – 1 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 8 – 1 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، عودة هانى وغياب كهربا أبرز تغييرات قائمة الأهلى لمواجهة استاد أبيدجان بأفريقيا.

عودة هانى وغياب كهربا أبرز تغييرات قائمة الأهلى لمواجهة استاد أبيدجان بأفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا.

الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد

أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي الذى يمنع قيد أى لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

إصابة عطية الله الطويلة تقرب على معلول من القيد بقائمة الأهلي

ارتفعت أسهم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في القيد بقائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم حالة الغموض وحالة الانقسام التي سيطرت على مصير اللاعب من القيد في الفترة الأخيرة، في ظل التطورات التي طرأت على قائمة الأهلي مؤخرا.

تفاصيل رحيل بيرسي تاو عن الأهلي والانضمام إلى قطر القطري

أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع بيرسي تاو لاعب الفريق على الرحيل إلى قطر القطري على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل النادي القطري للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

الأهلى يضم الإيطالى أندريا لصفوف فريق الكرة الطائرة

نجح مسئولو النادى الأهلى فى ضم المحترف الإيطالى أندريا سانتانجيلو فى صفوف فريق الكرة الطائرة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى فترة الإنتقالات الشتوية.