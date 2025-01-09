شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيسر في الدوري محسود.. يحيى عطية الله أخر المنضمين لقائمة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المغربى يحيى عطية الله لاعب الأهلى، لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة الأهلى مع سموحة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الاهلى بهدفين نظيفين، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدورى.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، أن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع فى الحاجب وكدمة فى الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها لوجود كسر فى عظمة الوجه وكسر فى الأسنان، والتي تحتاج لجراحة يجريها غد الخميس، ليستمر غياب المغربى يحيى عطية الله لاعب الأهلى عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك انضم يحيى عطية الله إلى قائمة المصابين في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية ليكون هذا المركز محسودا في بطولة الدورى حتى الآن.

وسبق يحيى عطية الله العديد من اللاعبين في نفس مركزه نستعرض بعضها في التقرير التالى.. على معلول

تعرض التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، لإصابة بقطع وتر أكيليس والتي أبعدته قرابة 7 أشهر عن الملاعب، وعاد هذه الأيام للمشاركة في تدريبات الأهلى بعد فترة غياب كبيرة.

محمد شكرى

ظهير أيسر آخر عانى من الإصابة هو محمد شكرى ظهير أيسر فريق سيراميكا، الذى تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبى، ليجرى جراحة ناجحة في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وبدأ محمد شكرى حاليا التدريبات الفردية بالكرة بعيدا عن تدريبات الفريق الجماعية، في إطار مشوار التعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

محمد عبد الشافى

وبنفس الطريق، تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بقطع في الرباط الصليبى في الموسم الماضى ليبتعد عن الملاعب قرابة 9 أشهر.

وعاد محمد عبد الشافى مجددا للملاعب وشارك في جزء من التدريبات الجماعية عقب انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية.

محمود بنتايج

وعلى نفس النهج، تعرض المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ محمود بنتايج، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بعدما أنهى المرحلة الأولى بعد إصابته في 8 ديسمبر الماضى، ويحاول الزمالك تجهيز اللاعب في أشرع وقت.