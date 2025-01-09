شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.

إصابة عطية الله الطويلة تقرب على معلول من القيد بقائمة الأهلي

ارتفعت أسهم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في القيد بقائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم حالة الغموض وحالة الانقسام التي سيطرت على مصير اللاعب من القيد في الفترة الأخيرة، في ظل التطورات التي طرأت على قائمة الأهلي مؤخرا. حرص القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري على إصدار بيان عقب إقالته من تدريب زعيم الثغر، على ضوء الهزيمة المفائجة من فريق تيم اف سي وتوديع بطولة كأس مصر.

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.