شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 08 يناير 2025 10:30 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.
إصابة عطية الله الطويلة تقرب على معلول من القيد بقائمة الأهلي
ارتفعت أسهم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في القيد بقائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم حالة الغموض وحالة الانقسام التي سيطرت على مصير اللاعب من القيد في الفترة الأخيرة، في ظل التطورات التي طرأت على قائمة الأهلي مؤخرا.
حرص القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري على إصدار بيان عقب إقالته من تدريب زعيم الثغر، على ضوء الهزيمة المفائجة من فريق تيم اف سي وتوديع بطولة كأس مصر.
استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.
أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي الذى يمنع قيد أى لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.
أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا.
جمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.
خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز