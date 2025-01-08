شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها جمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.

خسارة منتخب رجال اليد أمام النرويج فى بطولة إسبانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

اخطر جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش باسم مرسي وموسي دياورا ومحمد دياب لاعبو الفريق بفسخ العقد لرحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بات محمد شحاتة لاعب الزمالك جاهزاً للمشاركة مع فريقه في مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر غد الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

جمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا. أحال مسئولو نادي الاتحاد السكندري ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلى طلعت يوسف المدير الفني الجديد، بعدما تولى المهمة بشكل رسمي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو. أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي الذى يمنع قيد أى لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.

حرص القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري على إصدار بيان عقب إقالته من تدريب زعيم الثغر، على ضوء الهزيمة المفائجة من فريق تيم اف سي وتوديع بطولة كأس مصر.