شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الأحد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية وسيول بمعظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

وأكد المركز أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول في المناطق المنخفضة والأودية .

المنطقة الشرقية ومكة

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الأمطار الخفيفية على بعض المناطق

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المناطق الشمالية والجنوبية

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشمل معظم مناطق المملكة، موضحًا بأن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتصل إلى الغزيرة في بعض المواقع.وبيّن المركز أن المنطقة الشرقية ستشهد أمطارًا متوسطة يومي السبت والأحد على حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد على الدمام، الجبيل، الخبر، القطيف، الأحساء، وسيهات. أما منطقة مكة المكرمة، وأفاد المركز بأنها ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس ويوم الجمعة على جدة، رابغ، خليص، والكامل، بينما تشهد العاصمة المقدسة وبحرة والجموم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يوم الجمعة، وتمتد الحالة لتشمل الطائف، ميسان، أضم، الليث، والقنفذة التي ستشهد أمطارًا غزيرة من الجمعة حتى الأحدوفيما يتعلق بمنطقة الرياض، أوضح المركز أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عفيف، الدوادمي، القويعية، شقراء، الزلفي، والمجمعة يومي الجمعة والسبت، في حين تتأثر العاصمة الرياض والخرج والدلم بالأمطار ذاتها يومي السبت والأحد.وأشار إلى أن منطقة المدينة المنورة ستشهد أمطارًا خفيفة يوم الجمعة تشمل المدينة المنورة، الحناكية، المعيوف، ووادي الفرعوأضاف المركز أن منطقة القصيم ستتأثر بأمطار خفيفة يوم السبت تشمل بريدة، عنيزة، الرس، البدائع، البكيرية، ورياض الخبراء، بينما تتعرض منطقة حائل لأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل حائل، الشنان، السليمي، بقعاء، وموققوفيما يخص المناطق الشمالية، كشف المركز أن منطقة الحدود الشمالية ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل عرعر، طريف، رفحاء، والعويقلية، فيما تتأثر منطقة الجوف بأمطار مماثلة على سكاكا، القريات، وطبرجل خلال نفس الفترة.وأكد أن المناطق الجنوبية، بما فيها عسير وجازان والباحة، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يومي السبت والأحد، تشمل أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، جازان، الباحة، بلجرشي، والمخواةوأشار المركز إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بظواهر جوية متعددة، منها الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمالية تساقط البرد، وارتفاع موج البحر في المناطق الساحليةودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر تطبيق "أجواء" ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.كما شدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مع توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالحالة الجوية