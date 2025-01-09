تكنولوجيا: إطلاق Asus Vivobook S 16 مع معالج Intel Core Ultra 200H Arrow Lake وشاشة Lumina OLED في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus جهاز Vivobook S 16 (S5606CA) المزود بمعالج Intel Arrow Lake-H، إلى جانب الطرازين Vivobook S 14 وS 16 المعتمدين على وحدات AMD Krackan Point APUs.

يتميز هذا الحاسب المحمول بجميع المميزات التي يتوقعها المستخدمون من سلسلة Vivobook S مثل الهيكل المصنوع من الألومنيوم والشاشة OLED المتميزة.

يحتوي Asus Vivobook S 16 على معالج Intel Core Ultra 9 285H من الجيل الأخير، والذي يتضمن 16 نواة ويمكنه استخدام ما يصل إلى 115 واط. ويشترك الطراز S5606CA مع طراز M5606KA المبني على AMD في الهيكل والمنافذ والشاشة وسعة البطارية التي تبلغ 75 وات في الساعة.

أما عن الشاشة، فيتمتع Vivobook S 16 بشاشة Asus Lumina OLED مقاس 16 بوصة بدقة 2880 × 1800 مع معدل تحديث 120 هرتز وتغطية 100٪ لنطاق DCI-P3.

يتميز الجهاز أيضًا بوجود منافذ متعددة مثل منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، وموصل Type-C مع دعم DisplayPort، مما يتيح توصيل شاشات متعددة بسهولة. كما يتضمن منافذ USB-A ومنفذ مقاس 3.5 ملم.

سيكون جهاز Vivobook S 16 (S5606CA) مزودًا بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت متاحًا اعتبارًا من 17 مارس 2025 بسعر 1099.99 دولارًا. كما يمكن شراء إصدار مع 32 جيجابايت من الذاكرة بسعر 1299.99 دولارًا اعتبارًا من 11 فبراير 2025.

المصدر