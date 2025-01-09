شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأثيرات جينية عبر آلاف السنين.. الحمض النووى يكشف أسرار الهجرة القديمة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا للدراسة التي تحمل عنوان الهجرة البشرية من بلاد الشام والجزيرة العربية إلى اليمن منذ آخر ذروة جليدية، والتي نُشرت في التقارير العلمية، قام الباحثون بتحليل 46 جينومًا كاملاً و169 مجموعة جينية من اليمنيين، إلى جانب 351 مجموعة جينية مقارنة من السكان المجاورين.
وكما ذكرت phys org، كشفت النتائج أن التركيبة الجينية لليمن تعكس موجات هجرة متعددة، حيث تم تحديد الأحداث الرئيسية قبل 5220 عامًا والتي شملت سكانًا من فلسطين وحوالي 750 عامًا من شرق إفريقيا.
وتسلط الدراسة الضوء على انتشار المجموعة الجينية J1 في اليمن، وهي علامة أبوية مرتبطة بجنوب غرب آسيا، في حين أظهرالحمض النووي للميتوكوندريا تأثيرًا أموميًا أفريقيًا كبيرًا، وحمل ما يقرب من ثلث الأفراد اليمنيين مجموعات جينية ميتوكوندريا خاصة بأفريقيا، مثل L2a1، مما يشير إلى تدفق جيني مستمر بوساطة الأنثى من شرق إفريقيا.
تتوافق التوقيعات الجينية مع الفترات التاريخية للتجارة والهجرة. لاحظ الباحثون أن مساهمات بلاد الشام تزامنت مع العصر البرونزي وما قبله، في حين بدا أن المكون في شرق إفريقيا مرتبط بتورط اليمن في تجارة الرقيق في البحر الأحمر، وأشارت الدراسة إلى التأثيرات الديموغرافية الفريدة للهجرة القسرية في العصور الوسطى، مع استمرار الأنساب الأمومية الأفريقية على الرغم من تخفيف الأليلات الأفريقية الشرقية في الحمض النووي الصبغي الجسدي لليمن.
الاختلافات الإقليمية في الملفات الوراثية
لاحظت الدراسة اختلافات في التأثيرات الوراثية في جميع أنحاء اليمن، حيث أظهرت السكان الساحليون مزيجًا أفريقيًا أقوى مقارنة بالمناطق الداخلية، والتي كانت أقرب وراثيًا إلى شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، توفر هذه الأنماط الوراثية رؤى حول الدور التاريخي لليمن في شبكات التجارة والهجرة الإقليمية واتصالاتها المتنوعة.الحمض النووي يكشف أسرار الهجرة القديمة في اليمن
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