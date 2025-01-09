تكنولوجيا: MSI تطلق الحاسب المحمول المخصص للألعاب Vector 17 HX AI المزود بأحدث مكونات من Intel و Nvidia في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم MSI بتحديث خط أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب من سلسلة Vector في معرض CES هذا العام، ويشمل التحديث الطراز الجديد مقاس 17 بوصة. يقدم جهاز Vector 17 HX AI مزيجًا من أقوى التقنيات من Intel وNvidia في جهاز واحد محمول.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Intel Core Ultra 9 275HX، وهو من أقوى معالجات Arrow Lake من Intel. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات لوحدة معالجة الرسوميات، وهي Nvidia GeForce RTX 5070 Ti (12 جيجابايت GDDR7)، او RTX 5080 (16 جيجابايت GDDR7)، أو RTX 5090 (24 جيجابايت GDDR7)، مما يمنح الحاسب المحمول أداء رسوميًا استثنائيًا.

كما يحتوي الجهاز على فتحتين لمحركات أقراص PCIe Gen 5 x4 NVMe، مما يوفر مساحة تخزين كبيرة وأداء سريع.

من حيث خيارات الإدخال/الإخراج، يوفر الجهاز منفذي Thunderbolt 5 (كلاهما مع دعم DisplayPort وPD 3.1)، ومنفذي USB-A 3.2 Gen 2 (10 جيجابايت في الثانية)، ومنفذ HDMI 2.1 واحد (يدعم إما 8K/60 هرتز أو 4K/120 هرتز)، بالإضافة إلى قارئ بطاقة SD، ومنفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابايت في الثانية، ومقبس صوت مجمع مقاس 3.5 مم. كما يضمن الاتصال اللاسلكي استخدام بطاقة Intel Killer BE1750 التي تدعم WiFi 7 وBluetooth 5.4.

تتميز شاشة الحاسب المحمول بأنها لوحة IPS مقاس 17 بوصة بدقة QHD+ (2560 × 1600) مع معدل تحديث 240 هرتز وتغطية كاملة لنطاق DCI-P3. كما يأتي الجهاز مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Home أو Windows 11 Pro.

ومن حيث الحجم، يعد جهاز Vector 17 HX AI كبيرًا نسبيًا، حيث يأتي بأبعاد 380 × 298 × 28.75 ملم ويزن 3 كجم. يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية ذات 4 خلايا بقدرة 90 واط، وكاميرا ويب FHD مزودة بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح RGB ذات 24 منطقة مع مفتاح Windows Copilot.

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