تكنولوجيا: Piex AI تكشف عن قلادة PieX لتتبع المشاعر ومراقبة الصحة العقلية باستخدام رادار mmWave والذكاء الاصطناعي #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Piex AI عن جهاز تتبع المشاعر Piex Necklace في معرض CES 2025. ورغم عدم الكشف عن جميع المواصفات التفصيلية، تهدف الشركة إلى مساعدة المستخدمين في تحسين رفاهيتهم العاطفية باستخدام هذه القلادة المتطورة.

يظهر العرض التقديمي للقلادة أنها قادرة على تتبع الحالة العاطفية الحالية، معدل ضربات القلب، والعلامات الحيوية الأخرى عبر استخدام رادار mmWave الذي يعمل ضمن نطاق تردد 30 جيجا هرتز إلى 300 جيجا هرتز.

يمكن لهذا الرادار اكتشاف الحركة مثل نبض القلب من خلال الأنسجة البشرية، رغم أن الأساليب الدقيقة المستخدمة لم تُذكر بعد.

بعد جمع البيانات، تتمتع قلادة Piex بقدرة على تحفيز الجهاز العصبي الودي لتهدئة المستخدم عندما تكون مشاعره في ذروتها. يقال إن البطارية الداخلية توفر فترة تشغيل طويلة، مما يعني إمكانية استخدامها طوال اليوم بين عمليات الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يتتبع رفيق الذكاء الاصطناعي الموجود على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم جميع البيانات ويوفر تدريبات على الصحة العقلية لتحسين الحالة الذهنية.

يمكن للمستخدمين تجربة AI Coach الآن عبر الموقع الرسمي. من المقرر إطلاق قلادة Piex في الربع الثاني من عام 2025، ويمكن للمستخدمين الاشتراك في موقع Piex AI للحصول على التحديثات.

وفي الوقت الحالي، يمكن للأشخاص الذين يعانون من التوتر الاستفادة من أدوات التدليك الساخنة المتوفرة على أمازون لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم.

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